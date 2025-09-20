İbrahim Yumaklı: Çok küçük bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli inceleme ve ziyaretler için Sakarya’ya geldi.

Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi’ndeki kivi tarlasına giden Bakan Yumaklı, çalışanlarla kivi topladı.

Bakan Yumaklı’ya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Lütfi Bayraktar ile protokol üyeleri eşlik etti.

Burada orman yangınlarıyla ilgili konuşan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"ALANYA YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA"

Yangınlar maalesef bir önceki gece yarısı çıktı. Gece saat 23.00'ten sonra, hatta gece 02.00'de çıkan yangınlar oldu. Tek bir yangın değildi. Antalya’da aynı gece 6-7 tane yangın çıktı. Muğla’da da benzeri yaşandı. Şu anda sadece Muğla Köyceğiz’de arkadaşlar ulaşılması zor bir alanda yoğunlaşmış durumda. Oraya herhangi bir araç çıkarılamıyor ama yine de çareleri aranıyor.



Tabii havadan müdahalelerimiz de devam ediyor. Antalya’da, Alanya’da önce çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Ancak bundan 5 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı maalesef. Şu anda orada da müdahale sürüyor. Günün ilerleyen saatlerinde buradan iyi haber vereceğiz.

"YİNE SÖYLÜYORUM, HASSAS OLACAĞIZ"