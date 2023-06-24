İbrahim Yumaklı: Hedefimiz orman yangınlarına 10 dakikada müdahale etmek Tatbikatta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl ortalama 11 dakikayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu yıl hedefimiz 10 dakika" dedi.

DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Bakan Yumaklı’nın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince katıldı.

Tatbikatta, 9 teknik eleman, 25 orman muhafaza memuru, 116 yangın işçisi olmak üzere toplam 150 personelin kontrolünde, 2 helikopter, 2 air tractor yangın söndürme uçağı, 2 yangın yönetim aracı, 14 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 treyler yer aldı.

Vatandaşlar takip etti

Öte yandan programda 300 orman yangın gönüllüsü ve vatandaşlar da bulundu.

Tatbikatta belirlenen senaryo canlandırıldı. Senaryoya göre; yangın ihbarı ile Kemalpaşa bölgesinde çıkan yangına müdahale edildi.

Mahsur kalanların tahliyesi yapıldı

Hava ve kara araçları ile yapılan mücadele sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahsur kalanların tahliyesi yapıldı.

Öte yandan programda, Türkiye'de üretilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Nefes’ adını verdiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek Orman Genel Müdürlüğü envanterini dahil edilen Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopteri tanıtıldı.

"Çok hassas bir coğrafyadayız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

İklim değişiklikleri, nüfus artışları, sera gazları birer gerçeklik. Tedbir almak mümkün. Bu tedbiri almak için de gayret sarf etmeli, bütçe ayırmalısınız. Biz geçtiğimiz yıl bir önceki yıldan daha iyiydik. Önümüzdeki yıl da alet, ekipman, malzeme ve çalışan arkadaşlarımızın sayısı olarak geçen yıldan çok daha iyi olacağız. Doğa olaylarından etkilenen bu ekosistemi korumak için her şeyi yapacağız. 2100 yılına kadar dünyadaki ortalama sıcaklığın 6,5 derece artacağını ön görüyorlar. Felaketi düşünebiliyor musunuz? Bunları engellemenin en önemli yolu halihazırdaki orman varlığımızı korumak ve arttırmaktan geçer. Ülkemizin üçte biri orman. Son 21 yılda dikilen fidan sayısı 6,5 milyar. Bizim ormanlarımızın başka bir özelliği daha var. Maalesef yüzde 60'ı birinci ve ikinci derecede tehlike altında. Çok hassas bir coğrafyadayız. Elbette çok farklı teknolojiler kullanıyoruz ama dünyada sadece 5 ülkede olan üstün teknolojiyle donatılmış, havadayken bulunduğu coğrafyanın resmini çekip tüm koordinatlarıyla bildirebilecek nitelikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Otağ’ ismini verdiği bir yönetim uçağı var. Ormanlarımızı gözetleyen akıllı kuleler var. Hepsinden önemlisi, bizim son derece duyarlı vatandaşlarımız var. Kurban Bayramı sebebiyle elbette eşimiz dostumuz gelecek, piknik alanlarına gitme ihtiyacı hissedeceğiz. Kendilerine ayrılmış olan alanların dışında lütfen orman alanlarını bu tür faaliyetler için kullanmayalım. 22 bin orman kahramanı yangın işçimiz var. Biz bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir şekilde orman yangınlarına hazırız.

"Nefes, yerli ve milli bir helikopter"

Bakan Yumaklı, ‘Nefes’ isimli T-70 yangın söndürme helikopteriyle ilgili şöyle konuştu:

Bu helikopterin çok özel bir anlamı var. Bu helikopter TUSAŞ tarafından yapıldı. Yerli ve milli bir helikopter. Bu helikopter bizim envanterimize giren ilk yerli ve milli helikopter olma özelliğini taşıyor. O açıdan son derece önemli. Artık ülkemizin bu tür makine, ekipman, uçak ve yüksek teknolojiye ne kadar hızlı ulaşabildiğini göstermesi açısından önemli.

"Helikopter sayısı 69'a çıktı"

Öte yandan son 21 yıla ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yumaklı şöyle devam etti:

Hiç uçağımız yoktu, bugün 20 uçağımız var. 19 adet helikopterimiz vardı, bugün 69 helikopterimiz var. 8 adet İHA’mız var. Dozerler, arazözler var. 22 bin arkadaşımız var. Farklı kamu kurumlarının rezerv olarak beklettikleri var. 31 helikopter, 2 tanker uçağı, 2 İHA Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız protokol aracılığıyla hazır bir şekilde bekliyorlar. Biz burada bugün olası bir orman yangınında neler yapılacağını göstermek için bir aradayız. Yangının olmaması ile ilgili alınabilecek tedbirler en iyisidir. Geçtiğimiz yıl ortalama 11 dakikayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu yıl hedefimiz 10 dakika.

"Ülkemiz en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa birincisi"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: