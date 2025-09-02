İbrahim Yumaklı: Ocak'tan bu yana toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettik

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor...

Kuraklık, aşırı sıcaklar ve insan kaynaklı çıkan binlerce yangın, ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

YANGINLARA İLİŞKİN SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin Safranbolu'daki Mobil Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamalarda söndürülen ve müdahalesi devam eden yangınlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

2 NOKTADAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Yumaklı, Karabük-Kastamonu yangınlarının devam ettiğini belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ve Denizli'de çıkan yangınların kontrol altın alındığını aktardı.

"YILBAŞINDAN BU YANA 5 BİN 832 YANGINLA MÜCADELE ETTİK"

Yumaklı açıklamasında, 2025 yılında ülke genelinde çıkan yangın verilerini aktardı.

"1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullanan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti.

Ocak'tan bu yana 2 bin 492'si ormanda 3 bin 340'ı da kırsal alanda 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter.



İnşallah gelecek nesillere daha yeşil, daha güçlü, daha kuvvetli ormanlar bırakmanın burada temelleri atılmış olacak.

"DÜN GECEDEN SABAHA KADAR 3 FARKLI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var. Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesinde sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor.



Yoğun ve sık ağaçların olduğu bir bölge. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor. Akşama doğru bu yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umuyorum.

"DOĞRU BİLGİLİ HEMEN PAYLAŞIYORUZ"

"Biz doğru bilgiyi hem de vakit geçirmeksizin kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Dezenformasyon amaçlı hiçbir paylaşıma itibar edilmemesinin altını çiziyorum." ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, resmi olmayan bilgilere inanılmaması gerektiğini vurguladı.