İbrahim Yumaklı: Orman yangınları için dikkatli olma zamanı

Hava sıcaklıklarının artması, orman yangınları için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu aşamada orman yangınlarının tekrarlanmaması için farklı platformlarda bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

"OLAĞANÜSTÜ SICAKLIK ARTIŞI ORMAN YANGINI RİSKİNİ ARTIRIYOR "

İbrahim Yumaklı, bugün sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında "Yeşil Vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor.

"ORMAN YANGINLARIYLA SAVAŞA HAZIRIZ"

Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır Orman Kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız.

"YANGIN ÇIKMASINA SEBEP OLACAK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURALIM"

Ama unutmayalım ki asıl başarı orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir. Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım.

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Ormanların sadece ağaç değil geleceğimiz, nefesimiz ve vatanımız olduğunu dile getiren İbrahim Yumaklı, paylaşımında "Bu yüzden bir kez daha çağrımdır." diyerek, şu tedbirleri hatırlattı:

-Anız yakmayalım.

-Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım.

-İzmarit atmayalım.

-Atıkları çöplere atalım.

-Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken, yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım.

-En ufak dumanı bile görürsek 112’yi arayalım.