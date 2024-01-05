İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 bölgesel organize suç çetesi çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Ayrıca operasyon çerçevesinde 61 şüpheli şahsın yakalandığı aktarıldı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı, suçluları ve suç örgütlerini bitirmekte kararlı.

Yasa dışı faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyonlarını sürdüren ekipler, 2 çeteye daha darbe indirdi.

Son olarak İstanbul merkezli 7 ilde, eş zamanlı olarak 'Kafes-29' operasyonu düzenlendi.

Suçlulara bir darbe daha: 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi

Operasyon çerçevesinde elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi.

Operasyona ilişkin detaylar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

Bakan Yerlikaya, suçluların "İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıklarının" tespit edildiğini paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı

Yerlikaya, ayrıca operasyon kapsamında 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurusu şu şekilde:

"Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen “Kafes-29” Operasyonlarında Elebaşılığını yurt dışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün; İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi.

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