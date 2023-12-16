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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun trafik sürüyor...

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü.

Görüşmeler sırasında konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıl boyunca yapılan operasyonlara ve yakalanan terörist sayısına değindi.

118'i bombalı 145 terör eylemi engellendi

2023 yılı boyunca toplamda 29 bin 122 terör operasyonu gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 326 suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

118'i bombalı olmak üzere 145 terör eyleminin de engellendiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.

"2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Huzurun sağlanması için de insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması şarttır. Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında kahramanca görev yapan güvenlik birimlerimizin yetenek ve kabiliyetini geliştirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz.



Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. Terör bitme noktasına geldi. Güvenlik, bir kamu hizmeti olarak milletimizi koruyan bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Vatandaşımızın geleceğe huzurla bakması Türkiye Yüzyılı'nı en önemli esaslarından biridir. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz.



2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenler 7’si kırmızı kategoride olmak üzere 59’u sözde üst düzey teröristti.