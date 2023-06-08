İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Lice ilçesine yürütülen Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu'nda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde hain teröristlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, bu kez Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başarılı bir operasyona imza attı.

"2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi"

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörle mücadele vurgusu da yaptı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: