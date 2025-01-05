İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Suriye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı Kongresine katıldı.

Kapalı spor salonunda gerçekleşen kongrede konuşan Yerlikaya, AK Parti'nin her kongreden güçlenerek çıktığını belirterek Suriye'deki gelişmelere değindi..

Irkçılık ve ayrımcılık yapanlardan olmadıklarını anlatan Yerlikaya, devrik Esad'ın zulmünden kaçan Suriyelilere kapıları açarak insanlık sınavından başarıyla geçildiğini belirtti.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ ARTIK ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU"

Suriyelilerin artık özgür olduğunu söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Suriyeli kardeşlerimiz devrik Esad'ın zulmünden kaçarken, kapılarımızı ve gönüllerimizi açtık. Bizi eleştirenler oldu. Ayrımcılık yapanlar, ırkçılık yapanlar oldu. Yabancı düşmanlığı yapanlar, ötekileştirenler oldu. Oy devşirmek için küçük hesaplar peşinde koştular. Sandılar ki milletimizin binlerce yıllık değerlerini, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yok edebilecekler. Sandılar ki tarihi, dini ve kültürel bağlarımızı kolayca silip atabilecekler ama yanıldılar. Peki biz ne yaptık medeniyet değerlimizden asla taviz vermedik, köklü medeniyetimizin mirasına sahip çıktık.



Suriye'de yaşanan insanlık dramında, karşı karşıya kaldığımız insanlık sınavını hamd olsun başarıyla geçtik. Bugün Suriye'de rejim çöktü, Esad kaçtı. Suriyeli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne kavuştu.



Yıllarca süren vatan hasretleri son buldu. Gönüllü geri dönüşler hızla artıyor. Biz de komşumuzdaki gelişmeleri yakından takip ederek, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine dönebilmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, hem Türkiye'ye hem de tüm mazlum coğrafyalara, cesaret vermeye ve umut olmaya devam ediyor. Biz de dava arkadaşları olarak, onun yolundan ilerliyoruz. Hep birlikte 'Durmak yok, yola devam' diyoruz.