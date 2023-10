İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terör saldırısında yaralanan polislere ziyaret

DHA

Teröristler, Ankara'yı hedef aldı.

2 terörist TBMM'nin açılacağı gün, İçişleri Bakanlığı'na yakın bölgede bombalı eylem gerçekleştirdi.

Araçla gelen saldırganlardan biri kendini patlatırken, diğeri Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırıda yaralanan 2 polis memuru da hastanede tedavi altına alındı.

Yaralı polislere ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polis memurları Demirel ve Karataş'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki ziyaret etti.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yerlikaya, polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"Morali çok iyi gayet neşeli"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Kahramanlarımızı ziyaret ettik. Hem Alim'imiz hem Erkan'ımız çok iyiler. İlk önce Alim kardeşimizin yanındaydık. Çünkü; dün şuuru açıkken yoğun bakıma ilk geldiği zaman görüşmüştük. Konuşamamıştık. Dolayısıyla ilk önce Alim kardeşimizin yanına gittik. Morali çok iyi. Gayet neşeli. Ona bir sürpriz hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştü. Cumhurbaşkanımız kendisine şifalar diledi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ona dua etti. Ailesiyle görüştük onlar çok mutlular. Onların sevinçlerini paylaştık. Erkan kardeşimizin yanına geçtik.



Erzurum’dan akrabaları gelmiş o bugün küçük bir operasyon geçirdi. Onunda gayet başarılı olduğunu öğrendik. Onun da morali çok iyi. Kahramanlarımızla biz gurur duyuyoruz. İçişleri ailemizin her biri ülkemizdeki vatandaşlarımızın her biri onlarla gurur duyuyor. Sadece Alim’imiz, Erkan’ımız değil onlarla beraber o gün o hain, alçak teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu noktada bu girişimi akamete uğratan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her zamanda iftihar edeceğim. Sağlık çalışanlarımız çok ilgileniyorlar her birine teşekkür ediyorum.