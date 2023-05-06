İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanlarla şarkı söyledi İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih'te Mimar Sinan Stadı'nda Hıdırellez şenliklerinde Romanlarla buluştu. Bakan Soylu konuşması öncesi sahnede "İlle de Roman Olsun" şarkısına eşlik etti.

DHA

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Soylu bu çerçevede Fatih’te bulunan Mimar Sinan Stadı'nda Hıdırellez şenliklerine katıldı.

Konuşması öncesi sahnede "İlle de Roman Olsun" şarkısına eşlik eden Bakan Soylu, Romanlara seslendi.

Etkinlikte konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum'a romanlara ev sahibi yapması için görev verdiğini söyledi.

"Bana 'Roman koordinatör merkezini sen kuracaksın' dedi, kurduk. Her ilde Romanların bulunduğu her ilde Roman koordinatör atadık. Yani her ilde Romanların bir temsilcisi var, valilikte var, İstanbul'da her ilçede var" diyen Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Kurum'a da görev verdiğini belirtti.

"İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız"

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Ona da dedi ki Romanların ev sahibi olmasını ve Romanları evle buluşturma görevini sana veriyorum dedi.' Yaparsa kim yapar? Yaparsa Tayyip baba mı yapar? Onun için bu dönem hepimiz için, hepiniz için, bütün Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Birlikte çalışacağız. İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız.

"Hepimiz için yeni bir başlangıç"

"Bugün Hıdırellez hepimiz için yeni bir başlangıç" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: