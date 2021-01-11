İçişleri Bakanlığı dolandırıcılara karşı uyarmaya devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, kısa mesaj yoluyla vatandaşları "Alo FETÖ-Savcı-Polis" dolandırıcılığına karşı dikkatli olması yönünde uyardı.

Telefondan dolandırılanların sayısı son yıllarda ciddi artış gösteriyor.

Özellikle şahıslara kendisini polis-savcı olarak tanıttıktan sonra "Adınız FETÖ - PKK/DEAŞ soruşturmasına karıştı" diyerek korkutan dolandırıcılar, bu taktikle para kazanmaya devam ediyor.

Yıllardır İçişleri Bakanlığı, vatandaşları bu konu hakkında uyarmasına rağmen mağdurlardan para isteyen dolandırıcılar, amaçlarına rahatlıkla ulaşıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARILARINI SIKLAŞTIRDI

Artan vakalar sonrası dolandırıcılara karşı vatandaşları kısa mesajla uyaran İçişleri Bakanlığı, bu mesajları daha sık yollamaya başladı.

Bugün de Bakanlık'tan gelen mesajda; "Telefonda kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtıp, ADINIZ FETÖ/PDY vb. TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINA KARIŞTI diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın." ifadeleri yer aldı.