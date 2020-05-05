İçişleri Bakanlığı: Nisanda 8 bin 415 operasyon yapıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı." açıklamasında bulundu.

Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu bildirdi.

Çataklı, "Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır." diye konuştu.

"GEÇEN YILA GÖRE ÖRGÜTE KATILIM DA YÜZDE 70 AZALMA VAR"

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir."

"Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492’ye indirilmiştir."

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır."

NİSAN AYINDA 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi."

"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11"