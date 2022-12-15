İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! İşte başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı...

İçişleri Bakanlığı KPSS ile kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı.

Resmi Gazete'de, İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Adayların ise KPSS'den en az 70 puan alması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfı bünyesinde 50 adet Dernekler Denetçi Yardımcı kadrosu alımı yapılacak.

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ise sonrasında yazılı sınava girecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları reddedilecek.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları ve kadro dağılı nelerdir?" sorularını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi personel alımı başvuruları sadece online olarak yapılacak. Buna göre 26 Aralık 2022 tarihinde başlayacak başvurular, en geç 1 ocak 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri 26-30 Aralık tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Başvuru şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- Görev yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,

5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da Giriş (sözlü) sınavına alınır).