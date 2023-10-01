İçişleri Bakanlığı: Teröristin PKK üyesi olduğu tespit edildi İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada "Teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Türkiye, güne terör saldırısıyla uyandı..

Sabah saatlerinde Ankara'da korku dolu anlar yaşandı.

Eli kanlı terör örgütünün hain yüzü bugün başkentte yeniden görüldü..

2 terörist TBMM'nin açılacağı gün, İçişleri Bakanlığı'na yakın bölgede bombalı eylem gerçekleştirdi.

Teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi

Araçla gelen saldırganlardan biri kendini patlatırken, diğeri Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma ve incelemeler devam ediyor..

Teröristlerden biri PKK'lı çıktı

Hain saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi..

Bakanlık, teröristin birinin kimliğinin tespit edilip, PKK üyesi olduğunu duyurdu.

Ayrıca, saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan çalışmalarda, 9 bin 700 gram C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah ve 1 adet AK-47 marka namlulu silah ele geçirildiği açıklandı.



Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili ise Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan’ın aracının gasp edildiği doğrulandı.

"Çalışmalar sürüyor"

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1 Ekim 2023 tarihinde saat 09.26’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur.



Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.



Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.



Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.