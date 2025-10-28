İçişleri Bakanlığı uyarı yayınladı: 17 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, yağmurlu havaların etkisi altına girdi.

Birçok bölgede yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle sel baskınları gerçekleşirken İçişleri Bakanlığı yeni bir uyarı yayınladı.

YARIN İÇİN 4 İLE UYARI VERİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 28 Ekim 2025 Salı günü için Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü için Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir" denildi.

"VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLSUN"

Son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: