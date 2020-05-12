İçişleri Bakanlığı'ndan 4 günlük yasağa ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

Genelgeye göre, 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 18 ve 19 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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