İçişleri Bakanlığı'ndan KAAN Projesi açıklaması

KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi. Alışveriş merkezleri, zincir oteller, şehir hastaneleri, okulların güvenlik görevlileri de proje kapsamında eğitime alınacak.

İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik ve kolluk personeli arasında entegrasyonun sağlanması amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi.

Proje ile özel güvenlik görevlilerinin, genel kollukla etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlanarak özel güvenliğin olduğu yerde olaylara zamanında ve etkin müdahale edebilmesi amaçlanmıştı.

İlk etapta İstanbul Esenyurt'taki sitelerde görevli özel güvenlikler ve site yöneticilerine rehberlik edici denetimler ve eğitimler gerçekleştirildi. Uygulamanın başarılı olmasıyla, ülke genelindeki tüm site güvenlik görevlileri ve yöneticileri de dahil edilerek kapsam genişletildi.

Zincir oteller, havalimanları, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastaneleri ile stratejik binalardaki özel güvenlik görevlileri de proje kapsamına alındı.

Proje, ülke genelinde, 52 bin 752 noktada, 200 bin 207 özel güvenlik görevlisi, 23 bin 388 genel kolluk personeli, 2 bin 852 site yöneticisinin ve 1495 birim yöneticisinin katılımıyla aktif şekilde sürdürülüyor.

6 BİN 16 SİTE DENETLENDİ

Proje kapsamında, Türkiye genelinde 1774'ü İstanbul'da olmak üzere 6 bin 16 site denetlendi.

Bu denetimlerde usulsüz olarak özel güvenlik hizmeti sunulduğu, özel güvenlik görevlisi olmayan kişilerin özel güvenlik görevlisi gibi istihdam edildiği ve görevlilerin meydana gelen bazı olayları polise haber vermedikleri yönünde eksiklik ve aykırılıklar tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, 5188 sayılı Kanun kapsamında 22 adli işlem, 47 idari işlem uygulandı.

BİNLERCE PERSONELE EĞİTİM VERİLİYOR

Adli ve idari işlemlerin yanı sıra, kanuna uygun güvenlik hizmeti sağlanması amacıyla, polis başmüfettişleri ve Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) eğitmenlerince, başta İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde toplam 35 bin 893 özel güvenlik görevlisi, 12 bin 495 genel kolluk ve 3 bin 713 site yöneticisine, Özel Güvenlik Hukuku, Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, AFAD Acil Müdahale Eğitimleri verilerek KAAN Projesi kapsamına alındı.

Proje kapsamında hayata geçirilen KAAN mobil uygulaması ile özel güvenlik görevlilerinin alanlarındaki olayları polis ekiplerine hızlı bildirmesi sağlanıyor. Bu sayede uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık gibi asayiş olaylarına genel kolluğun zamanında ve olaylar olmadan müdahalesine olanak sağlıyor.