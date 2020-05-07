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- İçişleri Bakanlığı'ndan pazar yerleriyle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar yerleriyle ilgili genelge
Genelgeyle pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.
- DHA
- 07.05.2020 - 21:20
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu yeni bir genelge gönderdi.
KISITLAMALAR KALDIRILIYOR
Genelgeye göre:
Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.