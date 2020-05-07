İçişleri Bakanlığı'ndan pazar yerleriyle ilgili genelge

Genelgeyle pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu yeni bir genelge gönderdi.

KISITLAMALAR KALDIRILIYOR

Genelgeye göre:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.