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    İçişleri Bakanlığı'ndan pazar yerleriyle ilgili genelge

    Genelgeyle pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.
    • DHA
    • 07.05.2020 - 21:20
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    İçişleri Bakanlığı'ndan pazar yerleriyle ilgili genelge

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu yeni bir genelge gönderdi.

    KISITLAMALAR KALDIRILIYOR

    Genelgeye göre:

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

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