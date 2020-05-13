- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- İçişleri Bakanlığı'ndan YKS kararı
İçişleri Bakanlığı'ndan YKS kararı
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.
- İHA
- 13.05.2020 - 19:53
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.
Buna göre, YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il, ilçe ve nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.