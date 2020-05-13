İçişleri Bakanlığı'ndan YKS kararı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.

Buna göre, YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il, ilçe ve nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.