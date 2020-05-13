Dolar
6.9766
-0.3058%
Euro
7.5513
-0.5675%
Altın
1711.82
0.5131%
Borsa
100159.13
0.5453%
G. Altın
384.155
0.2622%
Bitcoin
63593.16
1.9371%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    İçişleri Bakanlığı'ndan YKS kararı

    İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 19:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanlığı'ndan YKS kararı

    İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.

    Buna göre, YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il, ilçe ve nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

    Görüş Bildir