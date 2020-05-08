İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

"Ticari Taksilere" ilişkin yeni genelgeye göre, taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri binemeyecek.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Ticari Taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek, taksilere yönelik hijyen tedbirlerini belirledi.

ARAÇ İÇERİSİNDE MASKE ZORUNLULUĞU

Genelgeye göre;

Ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek.

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, araç içinde mutlaka maske kullanacak.

3 KİŞİDEN FAZLA MÜŞTERİ BİNEMEYECEK

Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecek.

Her müşteriden sonra müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içerisi havalandırılacak.