İçişleri Bakanlığı'ndan 'trafik tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek.

Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.



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