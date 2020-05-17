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İçişleri Bakanlığı'ndan 'trafik tedbirleri' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
- AA
- 17.05.2020 - 12:16
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek.
Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.