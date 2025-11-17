İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçe planlaması kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik gibi kurumların da bütçeleri masaya yatırılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Emniyet, Jandarma ve diğer ilgili kurumların bütçeleri de masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bütçe sunumunu yaptı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. BÜTÇE, KESİN HESAP VE SAYIŞTAY RAPORLARI GÖRÜŞÜLECEK Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumu öncesi, bazı milletvekilleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını masalarına koydu. TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANLARININ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise üzerinde soruşturmalar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı göstererek 'milletin iradesinin gasbedildiğini' savundu. Daha sonra İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerini teslim alan depremzede ailenin kızıyla görüştü

