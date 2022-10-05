İcra borçları silinecek mi? İcra borcu affı düzenlemesi ne zaman çıkacak?

İcra borcu bulunan vatandaşlar icra borçlarının ne zaman silineceğini ve ne kadarlık icra borçlarının silineceğini öğrenmek istiyor.İşte konu hakkında merak edilenler..

Geçtiğimiz haftalarda çalışmaları başlatılan icra affı ile ilgili kararın ne zaman alınacağı ve icra borçlarının ne zaman silineceği merak ediliyor.

Meclis'in açılmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alan icra borcu affı düzenlemesinin ne zaman resmi gazetede yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki icra borçları ne zaman silinecek ve hangi borçlar af kapsamında yer alacak? İşte merak edilen soruların cevabı..

İcra borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan icra borçlarının silineceği müjdesini verdi.Cumhurbaşkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.

15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz.İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır." ifadelerine yer verdi.

İcra borçları ne zaman silinecek?

2 bin lira ve altındaki icra borçlar torba yasa Meclis’ten geçip Resmi Gazete’de konuya ilişkin kanunun yayınlanmasından sonra silinecek.Torba yasanın kısa sürede meclisten geçmesi bekleniyor.

Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan 2 bin lira ve altındaki icra borçları silinecek.