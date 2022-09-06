İcralık borçlar siliniyor mu? 2 bin TL altındaki borçlar silinecek mi?

İcralık borçlar siliniyor mu? 2 bin TL altındaki borçlar silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icralık borçlara yönelik açıklamasının ardından "İcra borçları silinecek mi?" sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor? sorularının cevapları günün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Kabine Toplantısı'nın ardından icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"2 bin lira ve altındaki borçlar tasfiye edilecek"

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.

Buna göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir.

"5,5 milyon vatandaş icra takininden kurtulacak"

Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız, icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Meclis grupları hemen atacaktır."

Düzenleme ne zaman çıkacak?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Hangi borçlar kapatılacak?

Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor. Devlet elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları üstlenecek.

Devletin, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenmesi bekleniyor.

Düzenlemeyi ilk duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olmuştu.

Nebati, Twitter hesabı üzerinden 2 yeni çalışma hakkında yaptığı açıklamada, “Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.