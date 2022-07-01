İdam cezası gelecek mi 2022! Cumhurbaşkanı sinyali verdi

Siyasetçilerin uzun zamandır tartıştığı idam cezasına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Peki idam cezası tekrar gelecek mi? İşte ayrıntılar...

1984 yılından 2004 yılına kadar yürürlükte olan idam cezası, yeniden gündemde...

Cinayet ve orman yangınlarının akabinde siyasetçiler, Meclis'in idam cezası için çalışmalara başlaması için destek mesajlarında bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de destek olacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu idam tartışmalarına ilişkin, "Biz vahşi cinayetlere idam cezası verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, "Cezalarının yeniden ele alınmasında biz de fayda görüyoruz" dedi.

Hemen akabinde gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'dan gelen açıklamalar ise olumlu yönde oldu.

Peki idam cezası yeniden gelecek mi? İşte detaylar...

İdam cezası gelecek mi 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’da gerçekleşen NATO zirvesi sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu sorusuna yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, kararı onaylayacağını dile getirdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Tabi Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk.

Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım’ın durumunun benzeri birçok vahşetler var. Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır."

Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım."