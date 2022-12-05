İdareli kullanın! Market poşetlerine zam mı geldi? Poşetler 75 kuruş mu oldu?

İdareli kullanın! Market poşetlerine zam mı geldi? Poşetler 75 kuruş mu oldu?

2019 yılından beri yürürlükte olan ücretli poşet uygulaması, bu sene de devam edecek. Peki poşet fiyatlarına zam gelecek mi? Market poşeti 75 kuruş mu olacak? İşte ayrıntılar...

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlanmıştı.

Halen devam eden uygulamada 2023 yılı itibarıyla zam yapılacak mı merak konusu oldu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi için resmi talepte bulundu. Böylece "poşetler zamlanacak mı" sorusu gündem maddesi haline geldi.

Peki poşetlere zam gelecek mi? Poşetler 75 kuruş mu olacak? İşte detaylar...

Poşetlere zam gelecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan talebe gerekçe olarak çevre kirliliği gösterildi. Bakanlık'tan ise zamma dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uygulandığı günden itibaren hiç zam yapılmayan poşet fiyatlarının akıbeti önümüzde günlerde netleşecek.