İdlib'de 36 askerimizin şehit edilişinin 2'nci yılı: Aileler konuştu

27 Şubat 2020 tarihinde hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer’in babası Hüseyin Özer, "İki yıl geçmesine rağmen acımız hala yüreğimizde ve taptaze" dedi.

27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib'den gelen acı haberiyle uyandık.

İdlib’de 34 Türk askerinin Rus ve Suriye uçaklarının ortaklaşa düzenledikleri bir hava saldırısında şehit edilmelerinin üzerinden 2 yıl geçti.

ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMİZDE

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’nde yaşayan İdlib şehitlerinden Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer’in ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Özer ailesi şehit oğullarının mezarını her gün ziyaret ederek dua ediyor. Bin yıl da geçse acılarının aynı şekilde kalacağını söyleyen şehit babası Özer, "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Diğer tüm şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

İdlib şehidi Ali Özer'in babası: Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze

"OĞLUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer’in annesi Nazmiye Özer de oğulları ile gurur duyduklarını belirterek, "Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, şehitlerimizin annelerine de sabırlar versin. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun inşallah." dedi.

"OĞLUMUZUN RESİMLERİ VAR, HİÇBİR ŞEYİNE DOKUNAMIYORUZ"

Anne Özer şehit oğlunun iki yıl geçmesine rağmen aklından bir an olsun bile çıkmadığını belirterek, "Unutacağımızı zannetmiyoruz. Şehit oğlumuzun eşyalarının bir kısmını burada. Resimleri var, hiçbir şeyine dokunamıyoruz. Birkaç parça eşyası var, unutulmaz. Allah vatanımıza, milletimize Allah yardım etsin. Askerlerimizi bütün kötülüklerden korusun. Allah inşallah vatanımızın birliğini ve dirliğini inşallah bozmasın. Oğlumuz bekardı ve hayatının henüz başındaydı. 34 askerimiz de tazecikti. Bizlere ve tüm annelere sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MERSİN

İdlib kentinde 2 yıl önce rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 36 askerden biri de Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan İbrahim Tüzel’di.

Tüzel’in Mersin’de yaşayan ailesi oğullarının anılarını yaşatmak için çamurlu botlarından kıyafetlerine kadar tüm eşyalarının bulunduğu özel bir oda yaptırdı.

2 TORUNUNA ŞEHİT OĞLUNUN İSMİNİ VERDİ

İki torununa şehit oğlunun ismini verdiğini belirten baba Şuayip Tüzel, bugüne kadar devletin tüm kurumlarının yanlarında olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek teşekkür etmek istediğini söyledi.

Oğlunun 27 Şubat 2020’de arkadaşıyla şehit olduğunu anımsatan baba Şuayip Tüzel, O gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rüyasında helikopterle yaylaya gelip kendilerini ziyaret ettiğini gördüğünü, ardından ilçe protokolünün gelip şehit haberini verdiğini aktardı.

"BABAM, BEN ŞEHİT OLURSAM ARKAMDAN AĞLAMAYIN DERDİ"

Oğlunun şehit olduğunu ancak sürekli yanlarında gibi hissettiklerine değinen baba Tüzel ,"Şehidimizi cenazesinde bize gösterdiler. Gözleri açık gülüyordu. Ben çocuğumu vatan için gönderdim, vatan için de kendisi isteyerek gitti. Severek gitti, vatanı milleti için uğraşan biriydi. Görevdeyken telefonla konuşurduk devamlı 'babam ben şehit olursam arkamdan ağlamayın' derdi. Her zaman için bizde vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için hazırız. Oğullarım da olsun kendim de olsun her zaman hazırız." dedi.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN ELİMİZİ TUTUYOR"

Şehit oğlunun ikizi Jandarma Uzman Çavuş Kazım Tüzel ile kızı Ayşe Mine’nin çocuklarına şehit İbrahim’in ismini verdiklerini ifade eden baba Tüzel, "Gururluyuz. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Her zaman elimizden tutuyor." diye konuştu.

"TÜRKİYEMİSİNİZ TÜM ŞEHİTLERİ BİZİM EVLATLARIMIZ"

Gözyaşı dinmeyen şehit annesi Gülten Tüzel ise, "Çocuğumuzun şehitliğinin gururu, bizi en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyor. Şehidimize içimiz alev alev yanıyor, bildirmiyoruz, içimize akıtıyoruz ama gururu da bir başka. İnşallah Allah’ım şehadetini kabul eder de bizi de yanında götürür. Biz bu dünyada ne kadar yaşasak da hepimizin gideceği yer orası. Orada güzel olması güzel. Türkiyemizin tüm şehitleri bizim evlatlarımız. Tüm şehitler için içimiz yanıyor. Diyecek söz kalmadı en son sözü çocuklarımız söyledi. Çocuğum sürekli şehit olma lafı ederdi, arkamızdan ağlamayın derdi. Terörün her türlüsünün sonuna kadar arkasından gidilsin. Allah’ın güç kuvvet versin, birlik ve beraberliklerini bozmasın." şeklinde konuştu.

"GEREKİRSE 2 KARDEŞİM VE BEN VATAN İÇİN CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ"

Şehit kardeşi için oda hazırladıklarını belirten ağabeyi Muhammet Cihat Tüzel, "Bütün kıyafetleri, ayakkabısı, postalları olmak üzere A’dan Z’ye bütün malzemesini getirerek böyle bir odaya çevirdik. Kardeşim zaten kalbimizde yaşıyor. Birde böyle oda yaptık. Sürekli bu odaya giriyoruz, yanımızda, bizim için hiç gitmemiş gibi. Böyle anısını devam ettiriyoruz. Kardeşim vatan için şehit oldu. Gerekirse 2 kardeşim, ben de varım vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.