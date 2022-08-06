Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İdlib’te, Suriyelilerin dönüşü için projelendirilen briket evlerden 61 bin 145'inin yapımının tamamlandığını duyurdu.

Göçmenlerin kendi topraklarında yaşayabilmesi ve Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, 25 Haziran 2020 tarihinde Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan İdlib Briket Ev Projesi adım adım ilerliyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde oluşturulan güvenli bölgelerde 259 noktada projelendirilen briket evlerden 61 bin 145’inin yapımı tamamlandı.

Hedef, 100 bin 603 briket ev

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Paylaşımdan yıl sonuna kadar hedefin 100 bin 603 briket ev olduğunu vurgulayan Soylu, bölgeyi gösteren bir de video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli, geri dönüşü için İdlib'te 62.145 briket ev tamamlandı. Yılsonuna kadar hedef 100.603 briket ev. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle tamamlanacak inşallah.”

İdlib'te, 62 bin 145 briket evin yapımı tamamlandı VİDEO

