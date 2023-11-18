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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün yapacakları bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.