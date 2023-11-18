İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul ve çevresi hafta sonuna yoğun yağışla başladı.
Bu yağışın ardından Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO iptal edilen seferler şu şekilde:
"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)"
İDO iptal edilen seferleri ise şu şekilde:
"11.35 Kabataş - Kadıköy, 12.00 Bursa - Kabataş, 12.00 Kadıköy - Bandırma, 15.30 Bandırma - Kadıköy, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kabataş, 18.15 Kabataş - Bursa, 19.00 Kadıköy - Bandırma"Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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