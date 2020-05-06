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    İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti

    İstanbul'da Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 12:54
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    İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti

    Koronavirüse karşı mücadele sürerken, zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor.

    Dün akşam saatlerinde Taksim’den Kocamustafapaşa’ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık, pes dedirtti.

    Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk

    SOSYAL MESAFE AKILLARA GELMEDİ

    Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

    Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.

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