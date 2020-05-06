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İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti
İstanbul'da Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk, kameralara yansıdı.
- İHA
- 06.05.2020 - 12:54
Koronavirüse karşı mücadele sürerken, zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor.
Dün akşam saatlerinde Taksim’den Kocamustafapaşa’ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık, pes dedirtti.
Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk
SOSYAL MESAFE AKILLARA GELMEDİ
Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.