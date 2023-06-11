İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranı yüzde 56,77 arttı İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İETT'nin bakımsızlığından dolayı oluşan arızaların bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttığını ifade etti.

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İstanbul'un bitmeyen sorunları arasında ulaşım geliyor...

Kural ihlalleri, dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor.

Megakent'te İETT otobüsleri sık sık kazalara karışıyor.

Yaşanan arzıların ardından defalarca facianın eşiğinden dönüldü.

Sürekli arızalanan, yolda kalan ve yanan İETT otobüsleri yüzünden ulaşımda yaşanan aksamalar vatandaş tarafından büyük tepkiye sebep oldu.

Arıza oranı yaklaşık yüzde 60 arttı

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, kentte hizmet veren otobüslerde son 4 yılda toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini ifade etti.

İstanbul'da, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022 yılında yaşanan arıza sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.

Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları 2022 Yılı Denetim Raporu'na atıfta bulunan Kaynar, rapor hazırlanırken otobüslerin arıza kayıtlarını da incelediklerini söyledi.

Arızalar artıyor

Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı" dedi.

Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, "Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı." dedi.

Borç tutarı 10 kat yükseldi

Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaynar, şöyle devam etti: