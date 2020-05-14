İftarda buluşan ailelerde 5 kişinin testi pozitif çıktı

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Uşak’ın Banaz ilçesinde iftarda bir araya gelen iki ailedeki 5 kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Virüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarını aşağıya çekerken, diğer şehirlerden endişelendiren haberler gelmeye devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen toplu iftarla vaka artışı yaşanması sonrası, bir kötü haber de Uşak'tan geldi.

KORONAYI ÖNEMSEMEYİP, İFTARDA BULUŞTULAR

Uşak'ın Banaz ilçesinde birlikte iftar yapan iki aileden 5 kişinin, korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Banaz Kaymakamlığı da toplamda 5 kişide koronavirüs çıktığını, yapılan bir açıklamayla duyurdu.

Virüs testi pozitif çıkan aile üyelerinin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, “Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım. Bu Ramazan'ı evde geçirelim. İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim. Evde kalın güvende kalın” denildi.



