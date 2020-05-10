İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor

EPDK’nın uyarısı üzerine harekete geçen İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Koronavirüs salgını sürecinde, doğalgaz sayaçlarının okunmasında aksaklıklar yaşanması nedeniyle, 30 günü aşan faturalar düzenlenmişti.

Bu da yüklü miktarda bir ödemeyi beraberinde getirmişti.

Durum vahimleşince EPDK olaya el atmış ve İGDAŞ hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yaşanan karışıklığın giderileceği aktarılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyuna bir açıklama geldi.

“8 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ETKİLEDİ”

Açıklamada, “Doğalgaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğalgaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.

Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır.

Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır.

Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.” denildi.

ÖDENEN FATURALAR YENİDEN DÜZENLENEBİLECEK

Faturaların gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsadığı belirtilen açıklamada, “EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek, 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır.

Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.