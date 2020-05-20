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İGDAŞ yuvarlama faturalarını düzeltmeye başladı
Korona günlerinden abonelerine iki katına varan faturaları gönderen İGDAŞ, tepkilerin artması üzerine yeni faturalar düzenledi.
- Haber Merkezi
- 20.05.2020 - 16:55
Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçtiği dönemde İGDAŞ'ın abonelerine gönderdiği faturaları sık sık gündeme taşıdık.
Havaların ısınmasına rağmen abonelere 800 liraya varan faturalar gönderildi.
Konuyla ilgili yaptığımız haberlerin ardından EPDK harekete geçti ve İGDAŞ'a soruşturma açtı.
YENİ FATURALAR GELİYOR
Yaşanan sürecin ardından İGDAŞ fatura konsuunda geri adım attı.
Faturaları yeniden ele alan İGDAŞ yetkilileri, abonelerine yeni fatura miktarlarını göndermeye başladı.
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