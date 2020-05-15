Terör operasyonunda gözaltına alınan Yaşar Akkuş için propaganda yapmaya çalışan HDP'lilere, polis müdahale etti.

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Akkuş'un gözaltına alınmasından sonra HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve İl Başkanı Haydar Mızrak ile bir grup partili, belediye binası önünde açıklama yapmak istedi.

İZİN VERİLMEDİ

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, HDP'li Taşdemir'i uyararak, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

POLİSLERE 'DAĞITIN' TALİMATI

Göllüce, polislere belediye binası önünde toplanan grubun dağıtılması talimatını verdi. Bunun üzerine çevik kuvvet ve bölgede bulunan polis ekipleri, grubu dağıtmak isteyince arbede yaşandı. Polis ekipleri, kısa sürede HDP'li grubu dağıtarak, belediye önünden uzaklaştırdı.

"BANA PROPAGANDA YAPMA"

Polisin müdahalesini cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalışan Taşdemir'i uyaran Göllüce, propaganda yapmaması uyarısında bulundu. Emniyet Müdürü Göllüce, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. Van'da Özalp'te 2 masum vatandaşım katledilmişti, onun işini savun sen." dedi.

Iğdır Emniyet Müdürü HDP'li vekili susturdu VİDEO









