İHA
Türkiye genelinde yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Kent merkezinde önemli noktalar kontrol altına alındı.
238 KİŞİ SORGULANDI
Uygulama sırasında 10 yazıhane ve firma denetlendi.
Ayrıca 238 şahıs sorgulandı ve 17 araç kontrol edildi.
Bir Afganistan uyruklu şahsa illegal giriş nedeniyle işlem yapılarak şahıs, GÖKSEM'e teslim edildi.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Yetkililer, bu tür uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.
Huzur uygulamasının amacı, düzensiz göçün önüne geçmek ve güvenliği sağlamak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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