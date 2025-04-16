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Iğdır’da düzensiz göçle mücadele için huzur uygulaması yapıldı

Iğdır’da düzensiz göçle mücadele için huzur uygulaması yapıldı Kent merkezinde düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen huzur uygulamasında 238 kişi sorgulandı. Uygulamada, otobüs yazıhaneleri ve çevresi başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetimler yapıldı.