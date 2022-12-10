Iğdır'da şehit için ödenen parayla cami ve Kur'an kursu yaptırdlar

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Iğdırlı Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un ailesi, ödenen tazminatla Aralık ilçesinde cami ve Kur'an kursu yaptırdı.

​Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 19 Nisan 2019'da Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul (26), şehit oldu.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Çiyapul ailesinin 8 çocuğundan 1'i olan ve 3 yıldır sözleşmeli er olan Erhan Çiyapul, baba ocağında törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze sonrası aileyle görüşen yetkililer, şehit için tazminat ve maaş ödemesi konusunda bilgi verdi.

Kur'an kursu yapmak için çalışma başlattılar

Yaklaşık 300 bin lira tazminat ile maaş teklifini kabul etmeyen aile; kendi aralarındaki görüşmede, gelecek parayı hayır işinde kullanmaya karar verdi.

Şehit Erhan Çiyapul'un Kur'an öğrenme isteğini göz önünde bulunduran aile, Karşıyaka Mahallesi'nde Kur'an kursu yapmak için çalışma başlattı.

Aile 300 bin liralık tazminatla gelen maaşı, şehit askerin ablası Dilek Çiyapul'un başkanlığında kurulan Aralık İlçesi Şehit Erhan Çiyapul Camisi Yardımlaşma Derneği'ne aktardı.

Aile, Kur'an kursu yaptırmak amacıyla Iğdır Valiliği, Aralık Kaymakamlığı ve bölge halkının da destekleriyle projeye 300 kişi kapasiteli camiyi de ekledi.

300 kişilik cami, 3 sınıf, 1 oyun odası ile çok amaçlı salondan oluşan Kur'an kursu tamamlandı.

"Oğlum Kur'an okumayı çok istiyordu"

Şehidin acısını yaşayan anne Güzel Çiyapul, "Oğlum Kur'an okumayı çok istiyordu. Biz de onun hatırası için devletin verdiği tazminat ve maaşla böyle cami ve Kur'an kursu yaptırdık. Allah devletimizden razı olsun. Sağ olsun vatandaşlarımız da bize destek oldu." dedi.

"Sürekli 'bana Kur'an öğretin' diyordu"

Dilek Çiyapul, "Sürekli 'bana Kur'an öğretin' diyordu. Tek isteği buydu. Kardeşim şehit olunca biz de devletin verdiği tazminat ve maaşla, cami ve Kur'an kursu yaptırmak istedik. Kardeşimin bu isteği bizim için adeta vasiyet oldu. 'Vatan sevgisi imandan gelir' diyerek hem cami hem de Kur'an kursunu yaptırdık.

'Ağaç yaşken eğilir' diyerek 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursu ile 300 kişi kapasiteli camiyi yaptırdık. Bu konuda Iğdır Vali'miz Sayın Hüseyin Engin Sarıibrahim ile dönemin Aralık Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve mevcut Kaymakam'ımız Fatih Özcan'ın büyük desteklerini gördük. Bize bu konuda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurs, Süleyman Soylu'nun katılacağı törenle açılacak

DHA'nın haberine göre; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Iğdır Şubesi Başkanı Gazi Orhan Severli de Çiyapul ailesine teşekkür etti.

Şehit Er Erhan Çiyapul Camii ve Kur'an Kursu yarın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılacağı törenle açılacak.

































