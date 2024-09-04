İHH bin 300 yetimin yüzünü güldürdü Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerine giden İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri, bin 300 yetime bisiklet hediye etti.

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AA

İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı, zor durumdaki insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerine giden İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri, zor şartlar altında yaşayan bin 300 yetim çocuğa bisiklet hediye etti.

"SAVAŞIN ORTASINDA BÜYÜYEN ÇOCUKLARIMIZI GÜLDÜRMEYİ AMAÇLADIK"

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin, Suriye'de savaşın ortasında büyüyen çocuklar için bu tür çalışmaların önem taşıdığını vurguladı.

Tahiroğlu, "Suriye'de yıllardır süren iç savaş, özellikle çocuklar üzerinde derin izler bıraktı. Bizler de bu yaraları bir nebze olsun sarabilmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Son olarak Amasya İHH’nın destekleriyle 1300 yetim çocuğumuza bisiklet hediye ettik. Bu sayede çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladık." dedi.

"SOSYAL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bisikletlerin yetimler için sadece bir oyun aracı olmadığını belirten Tahiroğlu, aynı zamanda onların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bir ulaşım aracı olarak da kullanılacağını kaydetti.

Tahiroğlu, "Bu çocuklar için bisiklet, hem eğlence kaynağı hem de bir ihtiyaç. Çocuklarımız, bisikletlerini kullanarak okula gitmek, çevrelerini keşfetmek ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek gibi günlük aktivitelerini daha kolay gerçekleştirebilecekler. Bu, onların sosyal ve psikolojik gelişimlerine de katkı sağlayacak bir hediye oldu." diye konuştu.

"BU TÜR PROJELER İYİLİKSEVERLERİN KATKISIYLA BÜYÜYOR"

Amasya İHH'nın, yardım projesine olan katkılarına değinen Tahiroğlu, "Amasya halkı, her zaman olduğu gibi bu kez de cömertliğiyle öne çıktı ve Suriye’deki yetim çocuklarımızın mutluluğuna vesile oldu. Bu tür projeler, iyiliksever insanların katkılarıyla büyüyor." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA KARARLIYIZ"

Tahiroğlu, yetimlere yönelik desteklerin sadece bu tür yardımlarla sınırlı kalmadığını, eğitim, sağlık ve barınma gibi birçok alanda uzun vadeli projelerin sürdüğünü belirterek, "Suriye'deki yetim çocuklar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Onların geleceği için her türlü desteği sağlamaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)