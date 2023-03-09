İHH deprem bölgesinde 7 bin 21 görevliyle faaliyette bulundu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 7 bin 21 arama kurtarma görevlisi ve yardım ekibiyle faaliyet gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılıyor...

46 bini aşkın vatandaş enkaz altında can verirken, ekipler bir cana daha ulaşabilme umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen 11 ilde hummalı çalışma gönüllüden personele, askerden madencisine hep bir elden devam ediyor.

Büyük afet sonrasında 11 gün geride bırakılırken İHH İnsani Yardım Derneği de depremin ilk anından itibaren bölgelerde.

İHH çalışmalarını sürdürüyor

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen illerde yardım çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından bir aylık süreçte İHH, 7 bin 21 arama kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsüyle faaliyette bulundu.

3 bin 28 kişi enkazdan çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri, vefat eden ve yaralı 3 bin 28 kişiyi enkazdan çıkardı.

Acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında da deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı.

Gıda ve barınma desteği verildi

Gıda, barınma ve giyecek gibi alanlarda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde milyonlarca kişiye destek verildi.

Ayrıca 1100 konteynerin kurulumu için çalışmalar devam ediyor.

İHH, deprem bölgesinde 1 milyon 977 bin 595 kişilik sıcak yemek, 5 milyon 529 bin 324 ekmek dağıtımı yaparken, bölgeye 900 yardım tırı ve kamyonu, 2 bin 650 çadır, 230 bin 729 battaniye, 1 milyon 857 bin 218 şişe su, 162 bin 576 hijyen kiti, 657 bin 116 kıyafet, 34 bin 366 bebek maması, 116 bin 267 bebek bezi, 2 milyon 284 bin 662 gıda ve ikramlık, 260 bin 927 eşya, 34 bin 950 kumanya paketi ve 1230 ton yakacak ulaştırdı.

Hayırseverler bilgi alarak bağışta bulunabiliyor

Vakfın deprem bölgesindeki çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, İHH'nın internet sitesinden bilgi alarak bağışta bulunabiliyor.