İHH'dan Özgürlük Filosu'na destek: Basın açıklaması yapılacak

Katil İsrail devleti caniliğini sürdürüyor...

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi "Vicdan"a saldırdı.

AKTİVİSTLER ALIKONULDU

Telsizle anons yapan askerler, daha sonra denizden gemiler ve havadan helikopterle çıktıkları gemideki aktivistleri alıkoymaya başladı.

Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 96 aktivist bulunuyor.

TEKNELERLE İRTİBAT KOPTU

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken İsrail askerleri, gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

İHH TARAFINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Bugün İsrail’in hukuk tanımazlığına ve zorbalığına karşı İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından saat 11.00’de, Eminönü’nde basın açıklaması yapılacak.

KATILIM ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklama için duyurular yapılırken tüm vatandaşlardan Gazze halkına ve aktivistlere destek için katılım çağrısında bulunuldu.