İhsan Aktaş: Kongre olursa Ekrem İmamoğlu CHP'yi alır Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, CHP'de bir genel başkanlık yarışı olması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun yarışı kazanacağını söyledi.

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Seçim sürecini tüm ayrıntıları ile izleyicisi ile buluşturan Ensonhaber.com YouTube kanalı, süreç sonrası yeni dönemde de gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Gündem Özel programının özel konukları seçim sonuçlarını ve ortaya çıkan tabloyu değerlendiriyor.

Muhalefetteki ağır mağlubiyet ardından başlayan değişim sürecini de kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.

Aktaş, CHP'de bir genel başkanlık yarışı olması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun yarışı kazanacağını söyledi.

"200 kişilik kadro ile 80 ilde miting yaptı"

Aktaş şöyle konuştu:

"Hükümet imkanlarından bu kadar bahsediyor muhalefet ama Türkiye’nin en büyük kara parası İBB Başkanı’nın elinde. Şu an tek başına koca bir bütçe yönetiyor. 200 kişilik kadro ile 80 ilde miting yaptı.

Muhtemelen bunu müteahhitlik parası ile yapmadı. Kendi ailesinin parasıyla değil milletin parası ile yaptı.

"Kongre olursa Ekrem İmamoğlu CHP'yi alır"

Ben Ekrem İmamoğlu’nun bütün delegeleri kendi lehine çevirecek kabiliyette olduğuna inanıyorum.

Bunu da ideoloji ile yapmayacak. Eğer kongre olursa akşam Kılıçdaroğlu taraftarı olarak uyuyan sabah İmamoğlu taraftarı olarak uyanabilir. Kongre olursa İmamoğlu CHP’yi alır diye düşünüyorum."