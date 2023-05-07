İhsan Aktaş: Son bir haftadır insanlar Cumhur İttifakı lehine döndüler

ensonhaber.com

İstanbul'da iki milyona yakın insan Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya katıldı.

Ensonhaber de mitingin başından sonuna kadar alanda nabız yokladı.

Miting öncesi bölgede çeşitli isimlerle röportaj yapan Ensonhaber ekibi, Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş'a mikrofon uzattı.

Miting alanındaki atmosferle ilgili düşüncelerini aktaran Aktaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben CHP'nin mitinginin daha kalabalık olacağını düşünüyordum. Buna göre de İstanbulluların buraya daha kalabalık gelirler diyordum. Dünkü CHP mitingi çok sönük geçti. Onun da sebebi var aslında. İstanbul'da seçilecek yerden 17 tane vekili de ordan küçük partilere vermiş CHP'den. Bu da partide büyük bir kırılganlık oluşturdu ve seçime motivasyonları düşüktü. Daha mitinge bir saat kala şu an meydan doldu. Muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aday olarak İstanbul'da yaptığı son miting. Bir vefa mitingi gibi. Muhtemelen bu güne kadar yapılan mitinglerin en coşkulusu olacak."