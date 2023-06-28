İhsan Eliaçık: Kurban kesmek farz değildir Antikapitalist İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Kurban Bayramı ile ilgili yaptığı paylaşımla fetva verdi.

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Gezi imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yine çok tartışılacak sözler sarf etti.

Daha önce alkol içmenin günah olmadığını, namaz kılmanın ibadet olmadığını ve oruç tutmamanın bir cezası olmadığını savunan Eliaçık, bu kez de kurban kesmenin farz olmadığını söyledi.

"Kimse farz diyemez"

Bayramın kansız ve kurbansız geçmesini dileyen Eliaçık, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

'Kurban kesmek' diye bir dini vecibe (farz; Allah'ın açık emri) yok. Hiçbir mezhep, herhangi bir Allah'ın kulu farz diyemez. En fazla vacip, müstehap, sünnet vs. derler, bunlardan da 'dini vecibe' olmaz. Herkese kansız, kurbansız bayramlar diliyorum.