İhsan Eliaçık'tan tartışılan kurban bayramı tweeti

Gezi imamı olarak tanınan İhsan Eliaçık, kurban bayramında kurban kesmenin farz olmadığını söyledi.

Namazın dinin direği olmadığını, alkol içmenin günah olmadığını savunan İhsan Eliaçık, kurban bayramıyla ilgili de tepki çeken bir çıkışta bulundu.

Tüm dünyada Müslüman alemi kurban bayramının heyecanını yaşarken İhsan Eliaçık, kurban kesmek diye bir farz olmadığını iddia etti ve bayramın kansız geçmesini istedi.

"Kansız kurbanlar.."

İhsan Eliaçık, "Kurban kesmek' diye bir farz yok. Her yıl olduğu gibi herkese kansız, kurbansız bayramlar diliyorum. Şiddetin her türlüsünü bitirin, hayvan kanı akıtmayın, hele Allah için sakın bunu yapmayın" dedi.