IKBY Başkanı Barzani: Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz

AA & Ensonhaber

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısına yurt dışından tepkiler devam ediyor.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE HALKI VE HÜKÜMETİYLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

IKBY Başkanı Barzani, "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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