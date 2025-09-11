İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık etti.

YOĞUN GÜNDEM

Toplantıda, iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınırken rozet töreni de gerçekleştirildi.

İKİ BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, CHP'den Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ise Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçiş yaptı.

İkilinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim etti.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAYILIYOR"

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: