İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplandı.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık etti.
YOĞUN GÜNDEM
Toplantıda, iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınırken rozet töreni de gerçekleştirildi.
İKİ BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE GEÇTİ
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, CHP'den Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ise Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçiş yaptı.
İkilinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim etti.
"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAYILIYOR"
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı.
Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.