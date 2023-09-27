İkinci el araç fiyatlarında düşüş sürüyor: Gerileme yüzde 15'i buldu İkinci el otomobil piyasası neredeyse kontak kapattı. Durgunluğun etkisiyle piyasada fiyatlar düşeşe geçti. Oto galericiler, fiyatlardaki gerilemenin yüzde 25’i bulacağını öngörüyor.

İHA

Son iki aydır ikinci el otomobil piyasasında durgunluk hakim.

Bu durgunluk fiyatlara da iyiden iyiye yansımaya başladı.

Düşüş yüzde 25'e yaklaşacak

Fiyatlarda yaklaşık yüzde 15 gerileme yaşanırken, bu rakamın yüzde 25’leri bulması öngörülüyor.

Piyasada sıfır ve ikinci el aracın bulunduğunu belirten oto galericiler, şu anda sadece değerinin altında satılan araçlara talep olduğunu söyledi.

"İkinci el otomobil piyasasındaki gerileme yüzde 25’i bulabilir"

Son birkaç aydır ikinci el otomobil piyasasında durgunluğun hakim olduğunu belirten Galerici Gökhan Ardeşen, şu ifadeleri kullandı:

Fiyatlara da yansımaya başladı. Ortalama yüzde 15 gibi bir gerileme oldu. Bu durum kışa doğru yüzde 25’leri bulacaktır. Piyasa istediğimiz noktaya geldi. Biz bu durumdan memnunuz. En azından ne kazandığımızı biliyoruz ve sattığımız aracın yerine araç koyabiliyoruz. Son 1 ayda normalde 55 olması lazımken şu anda 35’lerde diyebiliriz.

"Yatırımcılar araç almasın"

Değeri istenen araçların satılmadığını söyleyen Ardeşen şöyle konuştu:

Avantajlı olan araçlar talep görüyor diyebiliriz. Eskiden araçları sadece yatırımcılar alıyordu şimdi ise kullanmak isteyenler alıyor. Şu anda yatırımcılar araç almasın. İhtiyacı olanlar araç alabilir. Eskiden de böyle olsaydı fiyatlar buralara gelmezdi. Stoklama durumu tamamen bitti. Sıfır bayilerde de araç var, galerilerde de araç var. Piyasa rahatladı diyebiliriz.

"İkinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var"

ATO'nun toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ikinci el otomobillerdeki fiyat seyrini paylaşmıştı.

Bakan Bolat, ikinci el otomotiv piyasasına ilişkin, olarak da yapılan çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında 2’nci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)