İkinci tur seçim süreci nasıl işleyecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç aday da yeterli oy sayısına ulaşamadı. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre olası ikinci tur, 28 Mayıs’ta yapılacak.

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Türkiye, dün sandığa gitti…

Nefes nefese geçen seçimin galibi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,.36, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,99 oy alınca olası ikinci tur hesapları başladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.

Propaganda dönemi 15 Mayıs'ta başlıyor

Buna göre Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre, bugün saat 17.00’de sona erecek.

Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek.

15 Mayıs itibarıyla ikinci tura kalan adaylar için propaganda dönemi başlayacak.

18 Mayıs’ta itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak

Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi de aynı gün saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi ise saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek.

İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak.

Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs’ta İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

İkinci turda oy verme günü 28 Mayıs olacak

19 Mayıs’ta YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs’ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs’ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

24 Mayıs itibarıyla adayların radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

Seçim propaganda dönemi 27 Mayıs’ta saat 18.00’de sona erecek.

İkinci turda oy verme günü 28 Mayıs olacak.

29 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

1 Haziran'da her şey belli olacak

Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi aynı gün 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 Haziran’da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

Kesin seçim sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.