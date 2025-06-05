İl il 2025 Kurban Bayramı namaz saatleri

Haber Merkezi

Kurban Bayramı, bu yıl da Türkiye'de ve İslam dünyasında dayanışma, paylaşma ve manevi huzurun coşkusuyla karşılanıyor.

Milyonlar, ibadetlerini yerine getirirken bir yandan da sevdikleriyle bir araya gelerek bayramın bereketini yaşıyor.

Fedakarlık ve yardımlaşma ruhu, bu özel günlerde gönülleri birleştirerek toplumsal bağları güçlendiriyor.

KURBAN BAYRAMI, SABAH NAMAZIYLA BAŞLIYOR

İslam aleminin manevi coşkuyla beklediği Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü sabah namazıyla başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı il il namaz vakitleri, milyonlarca Müslümanı camilerde buluşturacak bu kutsal ibadetin saatlerini netleştirdi.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İl il bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı.

Bayram sevincini cemaatle taçlandırmak isteyenler için işte Türkiye'nin dört bir yanındaki namaz saatleri:

İstanbul: 06:08

Ankara: 05:55

İzmir: 06:22

Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54

Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16

Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25

Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11

Bursa: 06:10, Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15

Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59, Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29

Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44, Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27

Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09 İstanbul: 06:08

İzmir: 06:22 Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12

Kastamonu: 05:48, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13

Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05, Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37

Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55, Muğla: 06:20 Muş: 05:23

Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32, Osmaniye: 05:48, Rize: 05:22

Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40

Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25

Tunceli: 05:30, Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55