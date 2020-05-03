Ömer Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz

Koronavirüs nedeniyle vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun verdiği son vaazın görüntüsü ortaya çıktı.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs salgınına yenik düştü.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

İlahiyatçı Döngeloğlu'nun son vaazı ortaya çıktı ViDEO

"RAMAZAN BU SENE AĞIR İMTİHAN OLACAK"

Paylaşımlar arasında Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbet konuşması da yer aldı.

Döngeloğlu'nun "Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak" ifadelerini kullandığı görüldü.

Döngeloğlu'nun, söz konusu sohbetinde yer vediği ifadeler şu şekildeydi:

"Bizim için bu sene ağır imtihan olacak. Teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı, peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et yarabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin, atalarımızın ve ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, insanlığın birliği, güç ve kuvveti, kardeşliği ve selameti için, hayırların fethi için, Allah rızası için el-fatiha."